熊貓高鐵周六起首航　往返西九龍至廣州深圳

由6隻大熊貓掀起的熊貓熱潮蔓延全城。港鐵公司今日(8日)宣布，將於本周六（11日）開始推出一列以「熊貓玩轉香港」為主題的動感號高鐵列車，作西九龍站至深圳或廣州的指定班次，為期十二周。港鐵公司總經理—市務及客戶體驗梁靜雯表示，今次推出的高鐵「香港熊貓專列」，車內外亦加上大量本地特色元素。為迎接即將到來的新年出行人潮，除了想讓乘客親親香港「熊貓家族」，亦希望讓沿途城市的人認識香港，吸引他們來港旅遊。

繼早前港鐵推出「大熊貓暢遊MTR」後，今次本港「熊貓家族」成員就「登上」高鐵「香港熊貓專列」。列車外多處貼有不同「成員」在香港景點打卡、品嚐美食的圖案。而車廂內部更是滿布熊貓，走廊、行李架等均可見到化身「旅遊大使」的熊貓家族，在香港各地暢遊，邀請乘客來港遊玩。

高鐵「香港熊貓專列」會由本周六（11日）起至4月4日期間，逢星期六、日及指定日子，行駛往來香港西九龍至廣州南、深圳北和福田站的指定班次。首班車為本周六上午8時23分，由香港開往廣州南，車次為G6582。而平日，大熊貓專列將會隨機行駛相關的短途班次，為乘客帶來驚喜。

另外，今天(8日)起，香港西九龍站亦有「香港熊貓家族」進駐，站內B1 層票務大堂及櫃位換上同款主題的熊貓圖案，供一眾乘客打卡留念。