南方今年首輪大規模雨雪來襲　廣東或跌至零下3℃

周三（8日）踏入「三九」，意味一年中最冷的時段來臨，南方經歷今年首輪大範圍雨雪天氣。廣東省氣象部門預計，一股中等偏弱強度的冷空氣自周四（9日）起影響省內，全省最低溫度或將跌至零下3℃。

廣東大部分市縣下周日至翌日（12至13日）早晨將出現最低氣溫，其中粵北和珠三角北部市縣0℃至5℃，高寒山區零下3℃至1℃，有冰凍和霜凍，其餘市縣6℃至11℃。廣州市氣象台預計，北部山區最低氣溫零下1℃至4℃，中部5℃至7℃，南部8℃至9℃。冷空氣周四傍晚起影響深圳，最低氣溫將降至9℃。廣東省氣象台預計，周四至周六（9至11日）大部分市縣日平均氣溫累計下降3℃至5℃。

中央氣象台稱，南方降水繼續增多，將擴展至江南西部一帶。由於冷空氣會帶來明顯降溫，再配合良好的動力和水汽條件，期間貴州、湖南等地將經歷雨雪轉換，多地可能迎來今冬初雪。貴州北部、重慶東南部、湖北西南部等大部地區可能先降雪後降雨。四川南部、貴州中北部、湖南西部局地或有凍雨。

北方地區未來幾天大風天氣頻繁，空氣乾燥，以乾冷為主。最高氣溫0℃線周四前後位於山西中部至北京北部一帶，寒冷感加劇。同日，西南地區東部至江淮、江南一帶最高氣溫普遍僅有5℃，將大面積創今冬以來氣溫新低，伴隨著雨雪天氣，濕冷難耐。