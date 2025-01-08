公院癌症排期再延長　大腸癌病人輪候中位數升至51日

癌症是本港主要致死的疾病，本港2021年新增的癌症個案接近4萬宗，平均每日有105人確診癌症。而過去3年乳癌和大腸癌患者在確診後接受首次治療的輪候時間不斷上升，其中大腸癌患者接受首次治療的輪候時間中位數，由2021至2022年度的46日升至2023至24年度的51日；醫管局同期在癌症藥物的用藥開支亦由29.7億元升至32.85億元。

本港癌症病人輪候治療的時間不斷上升，乳癌患者在確診後接受首次治療的輪候時間中位數由2021至2022年度的39日上升至2023至24年度的43日；大腸癌患者的輪候時間中位數由2021至2022年度的46日上升至2023至24年度的51日。當局指，一般而言，新轉介個案通常先由護士甄別，再經有關專科醫生覆核，以編配病人就診及接受癌症相關檢測的緩急先後。病人於確診癌症後，醫生會因應癌症的類別、病情所需及考慮患者的身體狀況，為病人設計合適的治療方案，年齡一般不在編配治療先後考慮。

議員陳學鋒關注，香港治療癌症的標靶藥物的價格為內地的10倍，問當局有否研究收窄有關差距的方案。醫衞官員稱，目前醫管局藥物名冊已包括治療多種癌症的藥物，當中包括已被列為通用藥物或專用藥物的癌症藥物，並以標準收費向病人提供。此外，如獲處方已納入安全網資助的自費藥物，符合資格的病人亦可透過撒瑪利亞基金及／或關愛基金醫療援助項目獲得相關資助。

醫衞官員又稱，本港的醫療系統、藥物監管制度與內地的不同，因此並不適宜將香港與其他鄰近地區的藥物價格進行直接比較。醫管局已成立「成本評估小組」與藥廠議價，盡力減低引入新藥的成本和價格。醫管局亦不時與內地專家就共同關注的議題進行互訪和交流，互相借鑑經驗，促進兩地合作和發展。