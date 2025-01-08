逾1.5萬名免遣返聲請人　約3成正被安排遣離　議員促盡快處理

去年至11月持「行街紙」的非華裔，因犯刑事罪行而被捕的有逾700人。

逾15,000名免遣返聲請人，當中有3成正被安排遣離，執法部門資料顯示去年至11月持「行街紙」的非華裔，因犯刑事罪行而被捕的有逾700人。議員於立法會向當局質詢。當局表示，正積極採取各項措施，以盡快處理有關的案件。

當局回應質詢表示，根據入境處的資料，截至去年11月底，有15,782名免遣返聲請人在港，當中包括約900人的聲請尚待入境處審核、約1,100人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約8,400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，約3,500人正被安排遣送離港。

在15,782名免遣返聲請人中，大部分人為非法入境與逾期逗留，共有14,412人。在國籍分布中，頭五位分別是印尼、越南、巴基斯坦、印度與孟加拉。當局表示，司法機構一直積極採取多項措施以確保在合理可行的情況下，盡快處理與免遣返聲請有關的案件。

另外，據執法部門公布的數據顯示，獲擔保外釋而獲發「行街紙」的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，因干犯刑事罪行而被拘捕的人數達703人，當中罪案類別首五項為店舖盜竊、雜項盜竊、傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及刑事毀壞。當局還表示，執法部門會因應罪案情況作即時風險評估，包括於高危時段及地區加強巡邏、截停搜查及執行反罪惡行動。