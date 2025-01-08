議員指香港不可食老本　創科成果轉化強差人意　需造大個餅

政府要發展香港成為創科中心，議員吳永嘉今日(8日)在立法會提出「加速推進河套香港園區發展，打造新經濟增長點」的議員議案。他指面對經濟格局大變，香港不可再食老本，一定要加快利用創新科技推動經濟轉型，而河套香港園區就是其中一個主引擎，但香港的創科成果轉化差強人意，當中主要原因是市場有限，需要與大灣區其他城市聯手開發「個餅才夠大」。

他指本港創科佔GDP的比重仍然偏低，先進製造業佔本地生產總值只有1%。政府推出的「創科加速器」先導計劃，以一比二的比例配對資助，認為這方面有優化的空間，不一定要一刀切地放寬比例的，但是可以有彈性，按照項目的特性而調整資助比例。他又指河套一園兩區，無論是人員流動，基礎建設，政策措施，數據物資方面，都要做到互聯互通，減少關卡。河套區應該實施24小時通關，以及對專門人員發放大灣區工作證，以便利交流合作。

議員陳月明表明非常期待河套制度創新的進展，例如何時可以推出「無感通關」，以及在未來將技術應用在更大范圍更多口岸。她又指河套香港園區面積僅87公頃，客觀來講不算大，如果香港僅作為創科研發中心，而企業產品在大灣區生產，之後直接向全國銷售，其實並沒有為香港本地創造太多經濟價值。對於政府最新公布的新界北新市鎮中有預留55公頃作為先進製造業用地，質疑用地面積是否足夠。