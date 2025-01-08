航空運力限制旅業復甦尚待努力　盼一簽多行擴展至大灣區城市

距離農曆新年尚餘數星期，但旅遊業議會新任主席譚光舜透露，新春檔期外遊團表現未如理想，尤其長線團較淡靜，估計航空運力及聖誕新春較近等原因有關。相反，他對入境旅客表現較有信心，又說剛過去的聖誕節並非內地假期，但旅客數字已很理想，加上東南亞旅客都希望來港感受節日氣氛，相信農曆新年入境旅客會有所增長。

譚光舜今午(8日)與傳媒茶聚時提到，旅遊業復甦「尚待努力中」，現在主要受到航空運力的限制，舉例長途航線的運力在地緣政治及缺乏人力資源下仍未回復新冠疫情前水平，影響相關機位供應及票價；中短途航線雖回復得較快，但港人已習慣自行預訂機票及酒店「自由行」，旅行社未必太受惠。譚又說，今年農曆新年在1月，與聖誕節較為接近，市民未必短期去兩次旅行。旅議會總幹事楊淑芬補充，新春內地亦有春運，旅行社認難預留高鐵車位，因而未能推出太多高鐵團，令新春出團數量會較少。

譚認為擴大自由行城市及恢復深圳人赴港「一簽多行」對港有利，尤其現時短途旅客人流多了，即使他們未必過夜或重點購物，但反問「唔旺丁點旺財？」又說內地旅客多四處打卡，並在小紅書分享，更有助宣傳香港，料勢頭持續下今年的旅客人數往年多，期望接待能力許可下，「一簽多行」能擴展至其他大灣區城市。

不過旅行社要受惠，譚多次表示業界要轉型，舉例可推出更多深度遊產品，令旅客即使自由行來港，甚至即日來回，但亦可參與數小時的深度遊行程，又透露正爭取旅行團進入富有歷史價值、有故事、不對外開放的地方參觀，包括眾多旅客打卡的深水埗執法部門辦公室，令團客不只在外打卡，可置身其中聽故事；亦可發掘更多麻雀館團、打小人團等，另正爭取沙頭角中英街開放「團進團出」旅遊安排。

至於疫後旅業人手不足的問題，譚指出是「信心」的問題，尤其新冠疫情後很多人認為行業十分脆弱，隨時面對「無工開」的情況，因而不願意重投旅遊業，又說現時單計導遊和領隊人手有約1.6萬，比2018年少30%。旅議會主動出擊「說好旅遊故事」，短期引入外勞填補空缺；中長期會在院校宣傳行業前景，並爭取容許部分旅遊相關學科的學生免試入行。他又引述業界指，認同文體旅局建議的「專項專牌」導遊發牌制度，歡迎銀髮族、年輕人或家庭主婦入行，又說《旅遊業發展藍圖2.0》提出5年後從業員增至21萬人的目標不難達成。