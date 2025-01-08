上周急性腸胃炎爆發急升近兩倍　當局警告學校恐有爆發風險

近日因急性腸道傳染病症狀往急症室求診的病人，及定點安老院舍院友出現嘔吐情況的數字顯著上升，衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，上周錄得19宗急性腸胃炎爆發個案，按周升近兩倍，其中有病人樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。中心預計，諾如病毒在冬季會維持高活躍水平，隨着元旦假期後復課，學校出現相關爆發的風險會增加，呼籲市民提高警覺，保持衞生，減低受感染的風險。

衞生防護中心發言人指，過去兩周大部分的急性腸胃炎爆發集中在安老院舍，原因包括院舍未有妥善處理嘔吐物、不正確使用漂白水進行清潔消毒，以及院友出外度假後受感染，繼而在院舍進一步傳播。中心已為受影響的安老院舍提供感染控制建議及培訓，並會與院舍保持密切聯繫，加強監察。

發言人強調，諾如病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量諾如病毒，亦有機會受感染。而該病毒可透過進食受污染食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發，如有人於空氣不流通的密閉空間嘔吐，即可構成潛在爆發風險。另外，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，包括諾如病毒，故防護中心亦提醒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。