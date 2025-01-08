國產最大超導磁體動態測試系統建成　刷新人造太陽進度

安徽合肥科學島科研人員正在加快推動聚變能源的開發和應用。

內媒周三（8日）報道，安徽合肥科學島國際唯一的超導托卡馬克大科學裝置集群，正加快推動聚變能源開發和應用，此處是剛建成的國際尺寸最大、實驗條件最完善的大型超導磁體動態性能測試系統，並實現材料、設備、系統100%國產化，刷新中國人造太陽進度。

「人造太陽」是模擬來自太陽內部的核聚變反應原理，在地球上建造能實現可控的聚變反應裝置，開發利用人類理想的終極能源。項目組歷經10年攻克大型聚變堆超導磁體設計、低阻超導接頭、超低溫磁鐵絕緣、失超保護、大型低溫、高電流電源及快速磁場變化安全控制等技術問題，完成了大型超導磁體的研發工作。

除了超導磁體系統外，中國「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施」的其他18項子系統的開發也基本完成，正進行整體整合及調試，預計今年底全面建成，將為中國未來聚變工程堆、即「人造太陽」核心部件等發展，提供工程技術基礎和極端實驗條件。本次實驗最大測試電流達到穩態48千安培，超過47千安培的設計值，結果顯示全面達到設計指標。