13間小學自行收生錄少於10人　殺校號角隨時吹響

2025年度統一派位將於下周一(13日)開始，教育局今日(8日)公布「2025年度統一派位各小一學校網選校名冊」，東網統計各校暫定統一派位學額，推算自行分配學位階段的收生情況，按小一開班線16人計算，現時至少38間小學只收得15名小一學生，人數可能有少無多，更未達開班要求，其中13間學校在自行分配學位階段的收生更只得個位數字，若學校無法在統一派位階段錄取足夠學生至開班線的16人，或墮入「派0班」即不獲教育局資助之危，或難逃殺校厄運。

根據「2025年度統一派位各小一學校網選校名冊」，收生人數最為嚴峻的學校分別為元朗的惇裕學校，及位於寶林邨的聖公會將軍澳基德小學，惇裕學校在自行分配學位階段有25個學額，而統一派位中仍有47個學額，按此推算，該校在自行分配學位階段只收得3名學生；聖公會將軍澳基德小學的情況亦相若，在自行分配學位階段有63個學額，統一派位學額則有123個，推算下自行分配學位階段同樣只收得3名學生，兩間學校仍差13人才可達16人小一開班線。

而在自行分配學位階段收生只得個位數字的學校當中，以沙田區及西貢區為重災區，兩區均有3間，另外有2間位於離島區，其餘學校則分別位於中西區、南區、元朗區、黃大仙區及大埔區，其中包括由「派0班」回復至「派1班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，該校於自行分配學位階段收得8名學生，離開班線尚差8人。而於去年被「派0班」仁濟醫院趙曾學韞小學則收得27名學生，已達開班線，有望由「派0班」回復到至少「派1班」。

另外，粗略統計又顯示，有約1,700個原定用於統一派位的學額或因以下情況被「蠶食」，如用於學校在自行派位階段取錄「世襲生」，以及預留學額作留班位等，其中位於九龍城區的保良局何壽南小學有26個學額被佔用，為全港小學之最，另外大埔舊墟公立學校（寶湖道）亦有24個學額被佔用，另外有7間學校統一派位階段的學額比原定少20個或以上。

教育局回覆查詢時表示，根據現有資料，本年度（2025年度）預計參加小一入學統籌辦法人數約為41,800，當中約有330人為跨境學童，較去年增加約70人，而跨境學童「專網」共提供372個學額，較去年增加50個。本年度已獲自行分配學位人數為20,644。預計參加統一派位的申請兒童約21,100人，與上年度同期相若。