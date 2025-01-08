尼泊爾抵港國泰航班10人食物中毒　6男4女患者嘔吐不適

衞生署衞生防護中心今日(8日)公布，接獲國泰航空公司通知，今早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有部分乘客報稱在飛機上用餐後10至接30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。該宗食物中毒個案群組共涉10人。呼籲市民外遊期間亦應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

衞生防護中心的港口衞生科人員於航班抵港後，隨即登上涉事航班向受影響乘客進行流行病學調查。涉及的6男4女年齡介乎21歲至38歲，其中4人抵港後到醫院求醫，全部無須入院。涉事的航班編號是CX640。

初步調查顯示，飛機餐食物包括麵包﹑水果﹑沙律﹑羊肉飯﹑雞肉飯和雪糕。另一方面，其中9名受影響人士參加同一個交流團，於2024年12月28日至今年1月7日到尼泊爾。除了在回程航班上用餐外，該9名人士在登機前約兩小時（即出現病徵前四至五小時）亦曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。綜合現時掌握的流行病學調查資料，個案較大可能由該款三文治引致。

中心仍在調查事件，不排除受影響人數會增加。為審慎起見，中心已取走該航班提供的食物樣本進行化驗。中心呼籲1月7日乘坐國泰航空（航班編號：CX640）由尼泊爾加德滿都抵港的人士聯絡中心。