東方日報A1：1‧15實施　遏濫用靠金手指　公屋鄰里互猜疑

政府近年大力打擊濫用公屋，去年截至9月底已收回1,400個公屋單位，當局繼續加碼圖找出一些隱蔽個案，香港房屋委員會昨日公布，早前已通過設立「舉報濫用公屋獎」，措施將於下周三（15日）實施，為了鼓勵提供濫用公屋的個案，若房委會憑藉舉報人提供的資料成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會將向參與計劃人士提供感謝狀及最高3,000元現金獎勵。有指上述措施會在社區推動俗稱篤灰(即指證及舉報)的文化，令鄰里之間互相猜疑，議員指房委會多年來均有收到舉報的資料，現在只是提供獎勵，不擔心計劃會引起「篤灰」文化，但承認新設的「評審委員會」或會「增加少少行政工作」，期望不會對行政成本帶來大影響。

房委會昨公布，只要年滿16歲或以上，任何能提供真實確切資料，令房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書的舉報人，皆符合參與「舉報濫用公屋獎」的資格，不過因涉及現金獎勵，舉報人必須以實名舉報，並同時提出參與計劃，參加計劃的人士亦需進行初步評審及面見，以確保資料真確。

而為免有關計劃被濫用，每宗可獲獎勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜或有爭辯的個案，「評審委員會」會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。

至於在計劃實施前已實名向房屋署舉報的濫用公屋個案，若有關個案的調查尚未完結，在查明屬實並於計劃實施後，成功向濫用公屋的住戶發出「遷出通知書」，房屋署會主動聯絡有關人士，徵詢其是否參與計劃。

房委會強調，舉報人士的身份會絕對保密，房委會也不會向舉報人士透露調查的詳情及結果。有意參與計劃的人士，可透過舉報郵柬、房委會或房屋署網頁的電子表格、舉報熱線等方式舉報。發言人補充指，一些較隱蔽個案需透過市民舉報提供線索，希望透過計劃鼓勵市民舉報濫用公屋，從而善用公屋資源。

早前坊間已有擔心「舉報濫用公屋獎」或會導致「篤灰」文化的聲音，恐破壞鄰里關係，議員梁文廣表示，房委會多年以來一直有接收舉報訊息以打擊濫用，現時加入現金獎勵只是為鼓勵居民勇於舉報，舉報實名制亦有助防止制度被濫用。

不過，現時新增「評審委員會」去審核個案，梁文廣則指有必要，例如若同時有兩人向同一單位舉報，機構便需評定哪位舉報人的資料有較大效用，相信「評審委員會」僅會增加些少行政工作，由於委員會由首長級人員擔任主席，未必會涉及行政費用增加。

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