防青少年濫用「上頭電子煙」 3部門打擊整治

「上頭電子煙」近來在青少年族群濫用加劇，呈現快速蔓延態勢。

國家禁毒委員會辦公室、公安部、國家煙草專賣局近日聯合印製《關於進一步加強「上頭電子煙」違法犯罪打擊整治工作的意見》（以下簡稱《意見》），進一步深化電子煙涉毒涉違禁物質打擊整治工作，為加強部門協作，系統解決「上頭電子煙」問題提供有力支撐。

《意見》明確，要進一步加強各級禁毒辦、公安機關、煙草專賣部門在打擊整治「上頭電子煙」違法犯罪中的職責分工，建立聯絡機制，強化部門協作，統籌推進打擊整治工作。公安機關、煙草專賣部門要建立健全協作機制，加強情況通報、案件移送、資訊共享等工作；完善執法協作，加強執法連動，重點對非法生產經營電子煙、非法生產涉毒電子煙窩點進行溯源打擊，形成工作合力；協作加強「上頭電子煙」中添加的毒品替代物質預警監測，定期匯總、分析、評價，全面掌握「上頭電子煙」非法添加物質資訊及濫用情況。

「上頭電子煙」亦被稱為「太空油」，指添加合成大麻素類違禁成分的電子煙或煙油，近來在青少年族群濫用加劇，呈現快速蔓延態勢。相比傳統毒品，「上頭電子煙」不僅更具隱蔽性和迷惑性，而且成癮性更強、危害性更大。一旦沾染成癮，將會對人體造成不可逆損傷，過量吸食會出現休克、窒息甚至導致猝死。