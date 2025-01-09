日喀則市強震後現逾千餘震　那曲市亦發生4級地震

西藏自治區日喀則市定日縣周二（7日）發生黎克特制6.8級強震，造成已造成126死188傷，目前已疏散4.65萬名災民，救出400多名被困者，但酷寒中仍有很多人下落不明。截至周四（9日）早上8時，共記錄到1,095次餘震，最大餘震為4.4級。中國地震台網正式測定，西藏那曲市雙湖縣當日早上8時34分亦發生4級地震，震源深度10公里。

目前定日縣人民醫院是當地主要收治災民的縣級醫院，該醫院在強震當天共收治逾200人，重傷轉院至日喀則市人民醫院的有30多人。有關部門已啟動國家地震二級應急響應，首批中央救災物資亦已運抵災區，定日縣所有因地震受損路段均搶通，縣城和多個鄉鎮恢復供電，災區通信信號也恢復。

內媒周四引述財政部消息指，針對定日縣地震造成的部分地區農田設施、溫室大棚、牲畜棚圈等損毀以及牲畜死亡等情況，財政部會同農業農村部迅速開展災情研判和災損分析，周三（8日）緊急預撥中央財政農業生產防災救災資金8,000萬元人民幣（約8,490萬港元），支持西藏做好地震災損農業生產和畜牧養殖設施修復等相關救災工作，並對災後生產恢復購買藥械、燃油、飼草料等給予適當補助，促進受災地區盡快恢復農業生產秩序，最大程度減少災害損失。

美國地質勘探局指，此次地震震級非常強烈，震央周圍部分地形在80公里範圍內下滑了1.6米。震央位於世界最高峰珠穆朗瑪峰以北80公里處，夜間氣溫最低可降至攝氏零下18度，高寒缺氧的環境增加救援難度和工作人員的壓力。英媒引述專家警告，被困者或無家可歸者將面臨快速體溫過低的風險，即使沒有受傷，也可能只能存活5到10小時。