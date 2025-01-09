「舉報濫用公屋獎」1.15實施　當局指挺身舉報是保護良好鄰里關係

政府大力打擊濫用公屋，香港房屋委員會昨日公布「舉報濫用公屋獎」措施將於下周三（15日）實施，實名舉報成功最高可獲3,000港元獎金。有指措施會在社區推動俗稱篤灰(即指證及舉報)的文化，令鄰里之間互相猜疑。房屋局局長何永賢今日(9日)在電台節目表示，若市民將公屋單位不恰當使用，包括轉租或打麻雀「抽水」等，是破壞居住環境，挺身舉報是保護良好的鄰里關係。

何稱，以實名舉報及設獎金是期望市民提供更仔細的資料，令當局取得精準資料，更有效找出隱蔽個案，更精確地打擊濫用公屋。若同一個單位遭多人成功舉報，可能要平分獎金，或只發放予提供最關鍵資料的舉報人。

至於是否贊成舉報人以錄音或拍攝取證，何並無正面回應，只稱舉報人要在自身安全和守法情況下，用自己的觀察或不同方法取得資料，房委會有小組和審批委員會跟進和判斷資料是否關鍵，若最終成功向濫用公屋人士發出遷出通知書，將給予舉報人獎金和感謝狀。獎金的原意是鼓勵市民提供更仔細的資料，讓政府更精確地打擊濫用公屋，若同一個單位遭多人成功舉報，可能要平分獎金，或只發放予提供最關鍵資料的舉報人。

何表示，估計「舉報濫用公屋獎」實施後，每年將會收到約2,600宗舉報，當中有確切證據可跟進的個案約1,300宗。她稱，獎金金額並不是重點，最重要是達致公眾教育的效果，居民不要濫用公屋資源。

立法會議員梁文廣在同一個電台節目表示，有關措施的重點是起警惕和警示作用，實際能收回多少單位視乎舉報人提供線索的質量，最重要不是弄虛作假或「整蠱」人，以實名制相信不會造成胡亂或濫用舉報。他又稱，即使收回過千個單位，亦只佔80多萬公屋戶的很少比例，居民只要正常生活、奉公守法，並不會受影響。另外，社區組織協會副主任施麗珊則稱，有關措施的獎金不算多，加上是實名舉報，估計不會有太多舉報個案，反而會增加居民間猜疑，希望當局謹慎調查每宗被舉報個案，尤其關注有特殊情況家庭。