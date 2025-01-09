被通緝鍾劍華今65歲　港銀行戶口被凍結　強積金恐無法取回

國安處在上月平安夜向包括前理大助理教授鍾劍華在內6名在海外人士，各人懸紅100萬港元通緝。鍾劍華今日(9日）65歲生日，原本合資格申請取回供款20多年的強積金，但他指在港府發出通緝令後已無法登入強積金戶口，而在港的3個銀行戶口全部不能登入，相信已被凍結，連帶他自動轉帳捐助多年的志願機構也無奈「被停止」。

離港赴英多時的鍾劍華接受網媒表示，「係好難過，原本打算拎番MPF用嚟養老。」他指港府在上月底發出通緝令後，已發現在港的銀行戶口及強積金戶口全部無法登入，但一直沒有對外透露其狀況。

直至早前他在社交平台貼文，提到多年來捐助支持的志願機構及公民媒體，包括宣明會、樂施會、無國界醫生及獨立媒體，「現在全都不得不『被停止』了」，銀行戶口被相信凍結。

在上月底被懸紅通緝的6名人士，包括鍾劍華、加拿大廣傳媒行政總裁何良懋、藝人鄭敬基、前區議員劉珈汶、學生張晞晴及前學生動源召集人鍾翰林，國安處指他們潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。

鍾劍華2024年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨，促外國制裁中港，並要求關閉經經貿辦。