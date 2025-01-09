批河套港園區發展落後深圳　議員：要急起直追

立法會今日(9日)通過「加速推進河套香港園區發展，打造新經濟增長點」的議員議案。工程界議員盧偉國指去年12月就河套區的議題向當局提出書面質詢，表達本港相關業界的意見和建議，指深圳園區建設已初具規模，吸引不少創新科技企業和人員進駐，反觀香港園區的進展，第一期首8幢大樓仍在建設，第二期的發展仍在規劃中，政府應該急起直追，加快落實香港園區的規劃，以與深圳園區協調發展。

他認為河套區要提速提效發展，當局應該以前瞻性的思維，優化北都和河套周邊土地的整體規劃和布局，並與深圳加強協調，清晰界定新田科技城、河套香港園區和深圳園區在創科產業方面的分工，避免功能重疊。

政府應該貫徹落實基建先行，全速推展北都的跨境交通基建，特別是規劃中的北環線支線，預計會經河套區的港深創科園，接入深圳的新皇崗口岸，不但有助增強港深的跨境聯繫，亦會加速北都的全面發展。

身兼生產力局主席的議員陳祖恒指香港雖具有科研實力，但科研成果轉化的成功率一直有待提升，建議香港園區實現關鍵性建設小型試產和量產前的中線轉化生產，為園區內的研 發轉化具有應用場景，或可即用的技術授權平台，讓本港的中小微企都能夠看得見、摸得着、用得上的研發成果。

他認為金融和融資機制亦須與時並進，期望當局在推進創科創投基金等的基金執行上，採取更加積極進取的手法，吸引知名和具價值的基金來參與。要加快改革上市和融資機制的步伐，長遠應該適當地採納披露為本的原則，為上市機制的原則，為處於不同發展階段和規模的創科企業，提供更加有效的融資平台。

創新科技及工業局局長孫東回應時指出，聽到眾多議員的發言，感受最多的關鍵詞就是「加速」和「加快」，政府一定會排除萬難，全力實現發展目標，當然亦要有制度革新措施。

他指河套香港園區肩負推動香港以至大灣區科技發展的重要使命，是支持香港未來創科發展重要載體，為推動香港的高質量發展帶來重要機遇，政府將繼續積極推進河套香港園區的發展。把上中下游全面發展同有機結合，進一步強化產學研合作，構建蓬勃創科生態圈，打造為香港經濟的新增長點。