加速推動河套區成經濟增長點　議員促北環綫主線支線同步開工

立法會(9日)正在辯論有關河套區發展的議案。議員劉國勳指社會必需接受一個事實，就是未來香港不能太過依賴土地買賣作為主要的收入來源，反而要透過土地發展產業從而產生稅收，成為香港主要的收入，因此須加速推動河套以作為經濟增長點。

至於發展河套上的基建配套，現在距離河套最近的車站是落馬洲車站，雖然政府已做了不少基建設施，但未來北環綫的建設仍需加快推進，因為北環線的支綫可連接到新田、河套和皇崗口岸。然而北環綫要去到2034年才能夠全條主線落成，支線則仍然沒有時間表和詳細的走線，他希望今年能夠盡快公布支線的詳細走線，期望支線和主線可同步開工。

他希望可以爭取河套香港園區可覆蓋新城科技城，畢竟香港的河套區只有87公頃而已，新田科技則有200多公頃，相較之下，深圳園區面積300公頃，是香港園區加上科技城的面積，冀政策上可以把香港這邊的河套區和200多公頃的新田科技城合併，同時盡快制定新田科技城的產業政策，加快向企業批出土地，令到整體上的香港園區發展可以加速和更加完善。