黎智英自辯稱香港需要支持　冀美國採取實際行動應對而不只空談

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（9日）踏入第117日，黎智英繼續自辯，坦言香港需要支持，並以香港比作德國柏林，謂若香港倒下，則如冷戰時代柏林倒下一樣，會破壞西方價值系統可靠性，希望美國採取實際行動應對，而不只空談。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年11月26日，黎智英在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，跟美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）對談。期間，基恩讚揚黎智英在美國所付出的努力，黎智英說，特朗普言出必行，黎希望美國新政府不只空談，而會付諸行動，謂對我們來說行動才是最重要。黎智英今日指，基恩所提及的努力，相信是指他經常接受傳媒訪問。黎冀望美國採取任何必要的行動，但並非特定指向制裁、封鎖等行動。

翌日，黎智英跟英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯對談，黎智英說到如果我們被擊敗，那就像蘇聯冷戰時期柏林倒下一樣。若我們倒下，則會破壞西方價值系統的可信性。訪談中，黎續說，我們站在價值抗爭的前線，需要支持。黎智英庭上指，「我們」是指香港，柏林跟蘇聯均為比喻，中國類比作蘇聯，柏林類比成柏林。就着「支持」的意思，黎指沒有任何具體期望，只是籠統的支持。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022