現金津貼試行今年6月結束　基層團體冀計劃恒常化

現金津貼試行計劃即將於今年6月結束，有關注劏房團體希望計劃能恆常化。關注基層住屋聯席今日（9日）到房屋署現金津貼辦事處請願，聯席希望當局能將計劃恆常化外；亦應放寬非長者的單人申請者受惠此計劃；試行計劃亦能持續發放至獲得公屋為止；以及重推「N無津貼」。

聯席與一眾街坊到場請願，希望提交信件予房屋署高層，不過房屋署稱相關團體無申請，只允許團體在門外交信，有街坊表明失望及感到不滿。團體隨後在門外拉起橫額，並叫起「基層生活唔合理、現金津貼繼續俾」、「現金津貼一人無、單身人士好煩惱」等口號。

楊先生是其中一名不足60歲的單人申請者，輪候公屋已有11年，他稱自己因計分制仍然未能上到公屋，租金津貼亦無份，惟現時其收入不高，租金已佔開支3分之1，坦言無租津「係香港地都唔知點生活」，希望能與一般家庭有同樣平等待遇，並促請政府將租金津貼恆常化，讓現時正受惠於租津的申請者都能繼續獲發。

政府由2021年6月起推行現金津貼試行計劃，為期3年，旨在紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活困難，並由房屋署負責推行。現金津貼試行計劃於去年宣布會再延長一年至2025年6月，政府稱會適時再就計劃作檢討。