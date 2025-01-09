傳緬甸詐騙公司受壓主動放王星　幕後老闆落網

內地男演員王星日前從泰國遭綁架到緬甸詐騙園區，周二（7日）獲成功解救並安全接到曼谷。知情人士否認，詐騙園區收到200萬元人民幣（約212萬港元）贖金才放人。另有報道指，綁架王星的幕後老闆已落網，泰國警方強調會確保中國人在當地不被拐至他國。

有網民稱緬甸詐騙園區收到巨額贖金，才將王星交給泰國警方。一名曾幫助家屬從緬甸詐騙園區解救過多名中國人的志願者回應指據他了解，王星被困在緬甸一個小規模詐騙公司，因近期受到各方輿論壓力，公司高層商量後自主放人，贖金傳聞是假消息。志願者又透露，近期有內地影視圈前從業者，向詐騙公司洩露演員通告群訊息，為詐騙團夥提供幫助。王星女友也表示對贖金一事不知情，今後將總結一些救助渠道，希望能幫助他人。

另有報道指，警方成功搗毀涉案的阿波羅輝煌公司，外號「金老虎」、人稱「玉總」的廣東籍老闆被抓。該公司是當地園區最大勞務中介，王星被騙至該公司後，其手下金燦負責綁架，雙方期間曾進行3次電話交流，金燦亦被抓獲並關押。泰國警方表示，將繼續調查是否有泰國人牽涉此案，又強調泰國是安全的國家，將找出解決辦法確保中國人不會在當地被拐賣販運。