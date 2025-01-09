市建局外洩199人資料　私隱署揭未適時更新軟件　裁違例發警告信

私隱專員公署今日（9日）發布市區重建局（市建局）資料外洩事故的調查結果，近200名有關業主及租戶受影響。私隱專員裁定，市建局沒有採取切實可行的步驟以確保涉事的個人資料受保障，並已向市建局發出警告信。同時，私隱專員公署還同時公布了《雲端運算指引》，鼓勵機構採取《指引》中的建議措施。

私隱專員公署就外洩事件向市建局進行了5次查訊，亦兩度去信要求承辦商就外洩事件提供相關資料。私隱專員鍾麗玲認為，市建局未有適時進行軟件更新，以及對用以收集個人資料的軟件認知不足是導致外洩事件發生的主因。已向市建局發出警告信，要求市建局採取措施加強保障所持有的個人資料，防止類似違規情況再次發生。

私隱專員公署案情披露，衙前圍道／賈炳達道業權收購發展計劃的簡報會，市建局使用雲端平台ArcGIS Online附設的電子表格平台製作了兩份電子表格，並於2024年5月2日將有關電子表格上線，以供出席簡報會的業主、租客和商戶填寫資料進行登記。受外洩事件影響的人士為199名已回覆出席簡介會的業主及租戶，所涉及的個人資料包括聯絡電話號碼、聯絡人姓名及業權或通訊地址等個人資料。

此外，私隱專員公署亦公布了《雲端運算指引》，《指引》是向機構提供建議措施以更好地保障個人資料私隱，主要的建議措施包括，服務及部署模式、標準服務及合約、外判安排、啟用多重身份認證功能以及刪除資料等措施的指引。鍾麗玲表示，鼓勵機構採取《指引》中的建議措施，例如加密儲存於雲端的個人資料、確保只有獲授權人士能存取雲端的個人資料、了解雲端供應商提供的最新功能或配置等。