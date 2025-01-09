麻疹疫情飆升　診所缺貨民眾搶打疫苗撲空

台灣近日出現多宗麻疹個案，金門縣衞生局周三（8日）亦接獲衞福部疾管署轉介一宗接觸者個案，因到本島醫院探病而被匡列，目前健康狀況良好，將監測至下周五（17日）。由於確診者足迹遍布多處，不少民眾搶打疫苗卻撲空，很多診所缺貨。有醫生呼籲衞福部釋出公費麻疹疫苗，供高風險族群自費接種。

據疾管署統計，去年至今累計33宗麻疹病例，患者介於30歲至50多歲，其中21宗為境內感染病例，匡列人數破3,000人。有專家指出，全球麻疹疫情升溫，去年底台灣個案飆升，爆發醫院群聚感染，需自我健康管理的接觸者眾多，呼籲政府嚴格管控長期照顧機構、醫院等高風險場所，醫護人員亦應再次接種疫苗，減少感染風險。

不少民眾到診所詢問有沒有麻疹疫苗接種，但很多料已用完庫存。基層醫療協會理事長林應然表示，以往民眾接種麻疹疫苗意願極低，曾進貨一批疫苗卻乏人問津，最後過期並丟棄。最近詢問熱度突然變高，但很多診所幾乎沒存貨，其診所目前只剩下3支，早被預約一空。疾管署周四（9日）強調，自費疫苗應優先提供兩類人接種，包括1981年或以後出生且已沒抗體的醫護人員，以及需前往麻疹流行區的民眾。