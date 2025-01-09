學者指沿用原來方法難推動經濟增長　財赤等問題難解決

政府早前改口指財政赤字為1,000億港元以下，未來將以節流為主要策略。香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書》，院長兼經濟學講座教授蔡洪濱指本港經濟面臨轉型期，並具有緊迫性，沿用原來方式較難推動經濟增長，若不解決經濟乏力背後的長期問題，財赤等的短期問題亦較難得到根本解決。

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書》，分析本港在財赤、股票市場、房屋及初創企業生態圈等8個範疇的情況。認為財赤成因大部分是結構性，建議主動調整財政政策，過分依賴賣地收入亦造成高風險。

蔡洪濱說：「不是一個短期周期，一兩年、兩三年，就可以自發的能恢復，重新走向原來的、我們期望的經濟繁榮的狀態。」

港大經管學院金融學副教授劉洋說：「我們關注最近幾年，會發現雖然有一定周期性赤字，但結構性赤字是佔『大頭』。香港其實很難期待經濟復甦自動解決財政赤字的問題。」

他建議政府應利用財政儲備、發行債券進行融資，一方面可為基建投資籌募資金，維持財政可持續性，同時可以促進資本市場發展和人民幣國際化，本港發債利率大部分時間是低於美國，反映發債成本可控。

學院副院長鄧希煒指中國等國家正推動工業發展，本港必須重新定義戰略定位，成為中國與新興經濟體之間的門戶。他又建議改革公營房屋制度，包括將租金與住戶收入掛鈎，減少對政府的財政負擔。