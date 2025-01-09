落馬洲搗冰毒實驗室拘3人　原材料連製成品值近2000萬元

執法部門於前日(7日)在落馬洲石湖圍進行打擊毒品行動，搗破一個製毒實驗室，拘捕2名本地男子及1名本地女子，檢獲大批製毒工具、毒品原材料、化學物品及約1.1公斤懷疑冰毒，市值約61萬元。根據估計，案中檢獲的毒品原材料和化學物品，足以生產35公斤冰毒，市值高達1,900萬港元。

調查人員交代案情，指執法部門經深入調查，相信有販毒集團將石湖圍一鐵皮屋闢為製毒實驗室。至前日下午，警員突擊搜查目標鐵皮屋，並截查上述3名男女，懷疑他們與案有關。調查顯示，該鐵皮屋面積約1,000呎，場內放滿大量製毒工具和化學物品，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷、乙醚等，從現場的狀況及設備判斷，相信該處是用作生產冰毒。

另外，警員亦在鐵皮屋旁邊一個空置貨櫃內，檢獲約1公斤懷疑冰毒製成品。經進一步調查後，警員相信其中一名64歲男子與46歲女子是同住於製毒實驗室旁邊另一間鐵皮屋，並在該間屋內再搜出小量冰毒及約31公斤的毒品原材料。

上述3名男女相信是朋友關係，他們均報稱無業，涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，3人現正接受扣查，稍後會被暫控以上罪名，案件將於明日(10日)早上在粉嶺法院提堂。

調查人員表示，販毒集團是專門挑選一些偏遠地方製毒，企圖增加執法難度。該種製毒實驗室在本港較為罕見，相信僅運作約1至2個月，而現場環境除了有因化學反應產生的煙霧外，亦會傳出強烈的氣味。由於大部分化學原料均為易燃及具高腐蝕性，有機會引起火警甚至爆炸，該部門已聯同消防處及政府化驗所進行徹底搜查及檢取證物。