2025年最強護照　新加坡蟬聯榜首　香港排18

英國諮詢公司Henley & Partners周三（9日）公布護照指數「Henley Passport Index」2025年全球最強護照排名，新加坡連續兩年排第一，日本排第二，芬蘭、法國、德國、意大利、南韓、西班牙並列第三；香港則排第18。

Henley Passport Index全球護照排名是根據國際航空運輸管理局（IATA）提供的數據，按護照持有者毋須事先簽證即可前往的目的地數量排列，涉及199國家或地區的護照及277個目的地。

新加坡護照以195個免簽目的地排第一，日本護照的免簽地數量為193個，排第3的護照則有192個免簽地。奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典護照以191個免簽地並列第4，第5則是比利時、新西蘭、葡萄牙、瑞士、英國護照，有190個免簽地。澳洲和希臘護照排第6。

香港護照2025年排名較2024年的第19位上升一位，有171個免簽地。中國內地護照排第60，有85個免簽地；澳門排第31位，台灣排第33位。