中央收膠即將結束　未來轉交綠在區區　成本料減近四分一

由環境保護署推出、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃即將結束，環保署今日(9日)公布日後廢膠回收的安排。環保署助理署長(廢物管理)黃智華表示，目前先導計劃的廢膠回收工作將交由「綠在區區」處理，預料可降低約24%成本。對於有環保團體擔心日後綠在區區處理價值較低的廢膠時，如膠袋等，會被下遊回收商增加成本，甚至減少回收該類塑膠。黃強調綠在區區收膠類型不變，不存在「廢膠無人收」，亦會按個別綠在區區情況提供支援。而日後署方將加強監察下游回收商，會安排人員每月突擊抽查一次。

黃智華指，由於初時綠在區區服務有限，故希望以該先導計劃協助廢膠回收。時至今日，計劃與綠在區區的回收有所重疊，有中央收膠的9區，分別由計劃資助聘請的承辦商收膠，而廢金屬、廢紙等回收物則交由綠在區區回收，變相要分開兩次回收，故希望整合服務及資源。日後綠在區區會與各屋苑溝通，按需要按排到場回收，減少「出車後無膠收」情況，並讓綠在區區自由選擇署方認可的下遊回收商。他又強調，有關轉變將不會影響市民回收，市民仍可繼續將回收物放於三色回收筒，亦可到綠在區區回收站換取積分。

他強調，綠在區區回收的塑膠種類與中央收膠一樣，不存在廢膠無人收。他又指，署方已與不少回收商探討轉廢為材的方法，現時已有方法將部分價值較低的塑膠，加工成較有價值的環保磚、隔音屏等。若個別綠在區區有需要，署方亦會按情況提供支援。

中央收膠由署方認可的承辦商處理，有環團擔心日後的監管問題。黃就指，日後會加強監管下遊回收商，包括引入法例作監管，並每月一次突擊檢查，若有發現回收商直接將回收後的廢膠送往堆填區，則會直接剔出名單。另外，按現時標準，回收的廢膠必需轉廢為材，耗損率不超過10%，日後亦會有類似標準。

環保署於2020年推出「中央收膠計劃」，初時資助3區聘請承辦商免費到屋苑及綠在區區等收集廢塑膠，包括膠樽及價值較低的塑膠包裝、即棄膠餐具等，前年進一步擴至9區，覆蓋全港約一半人口，截至去年6月共收集約1.8萬噸廢塑膠。