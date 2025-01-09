表白被拒後易服上門縱火　無業男認罪還押至1.23判刑

一名男補習老師向一名20歲外籍女學生求愛不遂後，涉於前年在女方位於港島半山區寓所門外淋潑液體，被捕後又疑心有不甘兩度易服並曾使用母親的身分證騙過保安上樓，分別在門外淋潑液體及用自備的卡式石油氣爐及報紙縱火。該名男子今日(9日)於區院承認兩項刑事毁壞、一項縱火及一項使用他人身分證罪，法官先索取被告的背景報告，被告須還押至1月23日判刑。

被告林世賢(現年28歲)曾任補習老師，案發時報稱無業，過往沒有案底。被告被控於2023年5月5日及14日在半山羅便臣道花園大廈某單位外，損壞單位外的地板；在5月17日，用火損壞屬於上述單位外的地板；及同日在花園大廈大堂，使用屬於Lee Sook Yeo的身分證。案情指，女事主於案發時20歲，她曾為被告的經濟科補習學生，被告曾向女事主求愛被拒。

2023年5月5日早上，被告到女事主位於花園大廈的住所，向大廈保安訛稱拜訪女事主一家後上樓。其後女事主及家人發現有不明且有刺臭的液體從大門底滲入屋內，開門後見到被告已沿樓梯跑下樓。女事主的家人報案，同日被告被捕，翌日被訴刑事毁壞及被解押上法庭提堂，最終獲准保釋。

約一周後被告又假扮成外賣員，且再次騙過保安，在女事主的住所門前淋潑液體。至同月17日，被告戴上長假髮及口罩，向保安展示他母親的身分證後獲放行上樓。當時女事主的父親在已在家門外安裝攝錄像頭，當他發現門外有可疑身影後打開門，發現門外有一個正在生火的卡式石油氣爐，一旁有被點燃的報紙。女事主的父親關掉卡式石油氣爐後並追捕被告，最終在大廈外截停被告。被告被捕後在警誡下保持緘默。

案件編號：DCCC 84/2024