街坊憂西九文化區建屏風樓　被問會否減薪　管理局：已節流

油西九文化區住宅發展計劃，擬建7幢住宅大樓，近2,000單位。油尖旺區議會轄下房屋及發展規劃委員會今日(9日)討論相關計劃，有區議員指街坊擔心住宅項目一旦開啟，附近居民會飽受噪音和各種污染，且建築會形成屏風效應、住宅單位大增衝擊當區物業價格、增加居民加劇交通壓力；亦有區議員指當局透過賣地紓緩財赤，而高層有否考慮減薪以共度時艱。西九管理局代表解釋，計劃會有寬闊的通風廊，不會形成屏風效應，項目落成後居民可想像自己的居所位於國際級的文化藝術區，情況堪比巴黎羅浮宮，又指管理局已作出節流措施。

區議員歐楚筠指西九文化區將會凱旋門和君臨天下前面興建約2,000個單位，對前述兩個私人住宅的居民好有好大影響。她表示，收到當區居民嘅意見，指M+博物館高度已經達到65米、橫向110米，計劃興建的住宅高84至100米，且橫闊是M+的3、4倍，形成一幅巨型屏風，嚴重妨礙當區的通風。

她當區居民花費巨資，是希望有質素的生活，有關計劃罔顧當區居民生活質素的良好期望；加上新建築物提供的單位比例超多，質疑當局有否檢視新建築物對當區物業格值的影響，而日後西九住宅項目落成，勢必有更多居民入住，而西九各個博物院藝術場館又會吸引數以萬計的訪客，管理局方面有否要求運輸署加強往來西九文化區和投資網的交通接駁，鼓勵公眾和遊客使用公共的交通工具以紓緩道路壓力，希望當局考慮民意，把新建築計劃作一個更詳細平衡的策劃以保障各方利益。

另一區議員陳少棠指營運西九文化區年年都在蝕錢，當年政府注資的款額到今年3月差不多花光了，現時政府財赤，有主張要求公務員減薪，他指街坊關注管理局高層會會否減薪以共度時艱。

西九管理局代表顏金施回應指計劃會有寬闊的通風廊，不會形成屏風效應，工程期間會跟居民緊密溝通以期減低影響。至於影物業價格的憂慮，她說西九文化區是世界級設施，有關項目落成後，現有民居猶如位於巴黎羅浮宮旁，應有所得益。對於高層減薪，她說管理局已縮減預算開支、削減人手和凍結招聘。

她重申，西九管理局致力確保住宅發展項目不單對西九文化區有利，而是對整個社區有利，例如計劃將會提升視覺開揚度和通風效果，設有一個通達共融的行人連接系統，會建設便利的地下行車通道和綜合地庫，亦會為社區帶來活力多元、營造綠化的環境，令油尖旺區居民生活環境得到提升。