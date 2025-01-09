受賄逾4千萬人民幣　廣西人大前副主任張秀隆判囚13年

廣西壯族自治區人大常委會前黨組副書記、副主任張秀隆受賄案，周三（8日）由湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年，並處罰金300萬元（人民幣，下同，約318萬港元），追繳其受賄所得財物及孳息並上繳國庫。

經審理查明，張秀隆2001年至前年利用多個職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合約4,119萬元（約4,370萬港元）。法院認為其行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，依法可對他從輕處罰。

另據雲南省紀委監委周三消息，雲南省昆明市委常委、統戰部部長周紅斌涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，正接受紀律審查和監察調查。最高人民檢察院周四（9日）亦發布消息，貴州省紀委前副書記、省監委前副主任張平涉嫌受賄一案，由國家監委調查終結，經最高人民檢察院指定，由天津市人民檢察院第一分院審查起訴，近日已向天津市第一中級人民法院提起公訴。