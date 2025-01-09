踏入流感季節　未來數周料升溫　學校或較多爆發

隨着天氣轉冷，同時亦踏入流感季節！衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生今日(9日)表示，未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。截至上周六(4日)監測數據顯示，呼吸道樣本中流感病毒檢測確診的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.36宗入院個案，兩個指標皆超越基線水平值的4.94%及每一萬人0.27宗入院個案，表示香港已進入流感季節。現時檢測出的流感病毒主要為甲型(H1)流感，約佔90%。

此外，流感樣疾病爆發的數字自去年12月底聖誕及新年假期結束後亦開始上升，截至上周六的一周共錄得7宗院舍/學校的爆發報告，影響45人，較去年12月每周錄得2至4宗上升超過50%。隨着本港進入流感季節，未來數周的流感樣疾病爆發的數字預料會進一步上升，而學校可能會出現較多爆發。為減低流感在校園傳播，防護中心已發信提醒學校應採取額外措施，亦會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。

而截至本周日(5日)，各項疫苗接種計劃共接種約1,832,000劑疫苗，較去年同期增加約5.4%。當中，參與學校外展計劃的學校數目較去年亦顯著上升而中學的增幅尤為顯著。然而，現時仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，另有13間已同意安排接種的學校仍未提供確定的接種日期。

另外，截至本周日，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為17.4%。雖然較去年同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低。為加強相關接種服務及提升接種率，政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲或以下的兒童。