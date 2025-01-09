房委會料4年後結餘剩402億　公屋減租居屋降折扣率勢難成

香港房屋委員會財務小組委員會今日(9日)下午通過房委會2025/26年財政預算。財務小組委員會主席麥萃才在會後見傳媒時表示，2025/26年綜合運作盈餘預算為154.18億港元；而年終現金及投資結餘則為681.44億港元。不過，麥萃才指出，現時建築成本大升，去年每間公屋成本為92萬港元，今年已升至每間97萬港元，故預測2029年3月底的現金和投資結餘會跌至402億港元，但暫未有計劃調低居屋折扣率以增加收入。

根據房委會2024/25至2028/29年度財政預算及預測，2025/26年度預計租住房屋運作帳目會有6.61億港元淨收入，主要是由於2024年租金檢討下租金上調10% 帶來的類外收入；而2025/26年度的商業樓字運作帳目的淨收入預計為13.68億港元，較2024/25年度減少約11%；主要收入來源的資助出售單位方面，2025/26年度資助自置居留所運作帳目的淨收入預計為133.89億港元，較2024/25年度為高。

現金和投資結餘方面，房委會由2025年3月底的658億港元，下調至2029年3月底的約402億港元。而建築開支未來亦會大升，因為公營房屋發展規模擴大，建築工程成本上漲，預計將會由2024/25年度的280億港元增至2028/29年度的490億港元，升幅達73%。

被問及會否調低資助出售房屋的折扣率，房屋署助理署長(財務)陳翠微指出，現金及投資結餘需用於維持房委會營運及支出，包括建築開支，對於建築開支上升，她稱暫時未有任何方向去改動資助出售房屋的定價機制以增加收入，但會在新任房署署長在2月4日到任時再與署長討論，初步主要仍是想辦法去降低建築成本，「起碼唔好賣樓賣到蝕本」。

對於現金及投資結餘會在2027/28年起大跌逾百億港元，麥萃才強調並非因為投資失利，並解釋指房委會大部分結餘為現金存入銀行，部分屬外匯基金，只有少部分屬投資。他認為現金及投資結餘下跌主因是由於未來興建單位數目增加，建築成本亦大漲，例如居屋的建築成本由2023/24年度平均每間109萬港元，增加至2024/25年度平均每間115萬港元。

政府在今年《施政報告》提出將會逐步調整未來10年公屋/綠置居與其他資助出售單位的比例，由現時7比3改為6比4。陳翠微表示，由於目前政府仍有很多土地未交到手，故仍未估算日後增加資助出售房屋單位會為房委會財政帶來多少收益。她又補充指，近日新設的「舉報濫用公屋獎」不設上限，坦言對比現時每間公屋的建築成本，「對房委會來講3,000蚊唔係咩錢」，故希望收回濫用公屋的單位後可幫助正輪候公屋的市民。