取消強積金對沖成焦點　工會促調整強制供款上下限

香港去年發生眾多重大的勞工關注的事件，當中包括人力資源政策、輸入外勞、薪酬調整、工業意外等多個方面。工聯會權益委員會今日(9日)公布，去年十大勞工新聞，結果取消強積金對沖最受關注，有785票；第二及第三位，分別是最低工資落實「一年一檢」，以及「建造業欠薪事件頻生，要求審視建造業發薪機制」，分別有598票及576票，依次高踞頭三位。

強積金制度成為關注焦點，十大新聞中，其中3項與強積金有關，包括「工會促請落實為低收入人士代供強積金」、「積金易平台試行」，以及「取消強積金對沖安排後，財委會通過撥款335億元資助計劃 ，分擔僱主部分遣散費及長期服務金支出」。服務業總工會權益幹事温嘉貴表示，強積金供款下限過去11年未有調整，維持在7,100港元水平，比全職領取最低工資水平還要低，建議一併調整。

行會去年通過最低工資機制檢討，包括改為一年一檢及引入「可加不減」方程式，新機制得出的最低工資水平，將在2026年5月1日生效。工聯權委指，現時最低工資新調整方程式略為保守，工友根本未能有效分享經濟發展的成果，建議特區政府運行新調整機制一段時間後，再作檢討，持續完善最低工資制度。

建造業欠薪事件頻生。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，工會去年處理近200宗個案，當局通過《建造業付款保障條例》，禁止「先收款、後付款」等不公平付款條款，希望當局要密切留意執行情況。此外，工聯權委主任丘燿誠指，現時建造業失業率為4.5%，高於整體平均，特區政府應該考慮在未來工程量持續減少或本地工人開工不足的情況下，是否應設「外勞煞停機制」，及考慮是否需再輸入1萬名熟練技工。

致命工業意外一宗都嫌多，據統計去年至少發生30宗致命工業事故，意外更集中於建造業，足以顯示情況之嚴峻，工聯權委促政府須正視及解決問題。