涉建議受查人士銷毀潛在證據　證監會副總監被控妨礙司法公正

一名證券及期貨事務監察委員會時任副總監，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。該名時任副總監今日(9日)被廉政公署落案起訴，控以串謀妨礙司法公正。她已獲廉署准予保釋，案件明日(10日)在東區裁判法院提訊。

被告鄧映霞，48歲，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於去年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動進行調查，即「造市」調查。

控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至27日期間，與上述「造市」調查的一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。