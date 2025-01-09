台批大陸權宜船劣迹斑斑　船公司否認拖斷海纜

台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五（3日）傳出遭與大陸有關的喀麥隆籍順興39貨輪拖斷，大陸國台辦周三（8日）批評民進黨當局刻意把事故渲染炒作為所謂大陸灰色地帶威脅，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段。台灣陸委會其後回應稱，大陸的權宜船劣迹斑斑，政府必須審慎以對。該貨輪所屬船運公司的中國董事郭文杰同日否認責任，稱沒證據顯示該船涉事，強調是一次正常航行。

此外，近日有網紅製播紀錄片，揭露大陸以補助及可取得貸款等手段，引誘台灣民眾申辦大陸的身份證，中間人稱已有十多萬台灣人領有大陸身份證。台灣法務部調查局周三表示極為重視，已查知部分台灣人領有大陸身份證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察，呼籲民眾勿落入統戰陷阱，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯。

台灣高等檢察署台中檢察分署同日公布，2022年偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受大陸資金參選，經檢方向上追查所屬復康聯盟黨，發現成員涉違反安全法。該黨主席屈宏義被控收受大陸資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給陸方，檢方偵辦後起訴屈宏義等7人。