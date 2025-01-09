氣管癌中國發病率達4.7　中大研究：青年及女性發病率不跌反升　

氣管癌是一種罕見病，醫學界至今尚未完全理解其病因。香港中文大學醫學院與環太平洋大學協會合作，研究此罕見癌症近十年的全球流行病學，發現其發病率與人類發展指數（HDI）、人均國內生產總值（GDP）、遺傳及生活方式多重因素有關。按年齡標準化發病率（ASR）計算，每千萬人中有2.9例，而中國的發病率則高達4.7，高於韓國、日本及蒙古等東亞國家。有關結果已於國際著名醫學雜誌《Molecular Cancer》發表。

氣管癌患者常見徵狀包括持續咳嗽、咳嗽時痰會帶血、吞嚥困難、呼吸困難等等。患者確診時往往亦已屆晚期，五年存活率不足三成。由於氣管癌佔惡性疾病比率低於1%，不少研究人員會將此癌症與支氣管癌和肺癌歸為一類，故醫學界缺乏針對氣管癌的最新數據。

中大醫學院研究團隊通過多個全球疾病資料庫的十年數據，計算並分析出氣管癌發病率及各風險因素。研究估計，2022年全球氣管癌新增病例有3,474宗。年齡介乎50至74歲長者的發病率較高，而男性的發病率亦較女性高。地區方面，歐洲地區發病率較高，其中以中東歐地區為最高。

研究指，氣管癌發病率與多種因素有密切關連，尤其是HDI及人均GDP，而生活方式、環境因素亦有所影響。盛行吸煙及酗酒是重要的風險因素，而不健康的飲食習慣和缺乏運動的生活方式也會增加氣管癌的風險，尤其是肥胖。

研究的共同通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授鍾陳雯表示，是次研究揭示氣管癌與高HDI指數、吸煙、酗酒、不良飲食及缺乏運動等因素有關，提出有需要及早介入以應對這些風險因素，為高風險人群提供支援及資源，以降低氣管癌的發病率。

過去十年，全球的氣管癌發病率呈下降趨勢，男性和長者的跌幅較大，但女性和青年的發病率卻未有顯著下降，甚至在一些國家呈上升趨勢。中國國內女性的發病率相對平穩，長者的發病率則呈潛在上升趨勢。而全國整體發病率高達4.7，亦遠高於全球平均發病率2.9。團隊認為，有需要進一步研究此癌症在中國等國家的趨勢。

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生指，部分地區青年人及女性的發病率不跌反升是一大警號，建議持續關注他們的健康狀況。而氣管癌發病率的上升，可能與生活方式變化有關，因此應加強針對這些群體的健康教育及介入措施，以防發病率進一步上升。