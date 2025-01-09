校友會聚餐疑遇霸王客　會長大方請客網民鬧爆

「手瓜起𦟌食嘢唔使畀錢？」不過，未必要很健碩的，只要面皮厚也能吃「霸王餐」。《東呼即應》近日發現網上熱傳照片，指一名陌生內地女子的「不速之客」疑似亂入校友會聚餐，更坐足全晚大快朵頤之餘，拒絕夾錢，有網民批評姑息吃霸王餐行為絕不可取。

據網民描述在最近參加的校友會聚餐中，場內十多圍酒席中出現一名陌生女生，大家起初以為是某位校友帶來的師妹。豈料飯前祈禱時，該女子竟用普通話發問「原來這是教會學校？」令在場人士才發現她似乎與校友會無關。

事件高潮出現在收錢環節，當有人向她收取聚餐費用時，該女子竟聲稱是「校長邀請她來談合作」而拒絕付錢。餐廳經理得知後要求她離開，誰料她不但不服從，還大發脾氣及一次夾走大量食物。

最終校友會會長竟息事寧人「費事報案」，並表示「就當做善事，請這位新朋友吃飯」。該女子因此不僅坐到散席，還吃完甜品，甚至敬酒向在場人士道謝，令不少參與者啞口無言。

事件曝光後，網民一面倒批評這種行為過於厚顏，有人留言嘲諷「係咪以後食飯都要請保安？」亦有人憂慮，類似事件若再被縱容，將成為一股惡劣風氣。

事實上，早前就曾有新人擺婚宴時，懷疑遭內地陌生女子亂入「食霸王餐」，引起網上熱議。今次校友會事件是否另有內情則不得而知，但網民普遍認為，對於這些「厚面皮」行為，應採取更果斷的處理方式，以免助長歪風。