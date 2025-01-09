偏肺病毒內地肆虐　防疫部門莫掉輕心

農曆年將至，亦是港人旅遊高峰期。不過，有傳染病專家警告，農曆年前後本港將進入流感高峰期，感染者中又以幼童感染率升幅較大；專家又指，H1甲型流感、H3流感或前後腳爆發，出現「雙高峰」。除此之外，內地疾控部門近日表示，感染人類偏肺病毒(HMPV)的醫院門診求醫的兒童顯著增加，位列病毒樣本中的第三位。有呼吸系統專科醫生向《東呼即應》表示，港人應多戴口罩、勤洗手預防；中醫師則建議食療調理身體。經常北上的YouTuber則提醒，他近期搭乘途經北方、赴廣東省的高鐵班次，發現車上多了人咳嗽，必須提防。

假日不少港人熱愛北上吃喝玩樂，長假期又會外遊，但玩樂期間難免會鬆懈，在流感高峰期隨時中招。內地疾控預防控制中心截至上周四(2日)的數據顯示，14歲或以下兒童感染人類偏肺病毒（HMPV）的陽性率呈波動上升趨勢，也是近期內地醫院門診求醫者病毒樣本中的第三位，而長者及免疫力低人士同樣屬於高危群組。

經常北上拍攝吃喝玩樂影片的YouTuber西DorSi向《東呼》透露，北方地區的流感疫情較嚴重，據其朋友說街上戴口罩的人數增加。而在深圳一帶，他說防疫措施尚未見明顯加強，搭乘高鐵時發現車廂內咳嗽的人明顯增多，卻很少有人戴口罩。他建議港人如計劃到內地旅遊，尤其北方地區，最好戴口罩，並減少到人多擠迫的地方，亦可考慮接種流感疫苗。

呼吸系統專科醫生曹忠豪表示，人類偏肺病毒主要透過飛沫及接觸傳播，病徵與普通感冒相似，包括發燒、咳嗽、鼻塞等，但嚴重時可能導致呼吸困難，甚至引發肺炎或支氣管炎。不過，由於病毒至今無任何疫苗或特效藥，只能依賴自身的免疫系統康復。他說市民應提早採取預防措施，包括勤洗手、使用酒精搓手液、戴口罩，以及保持家居和工作環境的空氣流通。

除了戴口罩、勤洗手，註冊中醫師蔡梓銘則提到，中醫理論中肺炎「炎」字有兩個「火」字，多與「火熱」有關，一般可用清肺、化痰、解毒的方法調理。他提到流感高峰期，平日痰多的人可飲檸檬水或洋葱水，有助化痰止咳；乾咳的人或容易肺部不暢的人則可沖茉莉花茶或玫瑰花茶，有助疏通肺部。