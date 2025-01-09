中央紀委全會發公報　首次寫入多項反腐重任

中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議周一至周三（6日至8日）在北京舉行，全會公報提到今年是「十四五」規劃收官之年，要推動落實全面從嚴治黨政治責任，縱深推進正風肅紀反腐，持續推進新時代新征程紀檢監察工作高質量發展，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障。多項反腐重任第一次寫入公報，包括消防、高校、體育、開發區首列重點整治領域。

會上總結去年紀檢監察工作，部署今年任務，審議通過《深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障》工作報告。全會指出，去年深化拓展金融、國企、能源、煙草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗；開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，以超常規舉措懲治「蠅貪蟻腐」；深化政治巡視，對68個部門單位開展常規巡視，首次對金融領域開展聯動巡視、對地級市提級巡視，並完善紀檢監察體制機制和法規制度體系等。

全會對反腐敗鬥爭提出了新的更高要求，要做好今年工作，包括強化政治監督，鞏固深化黨紀學習教育成果，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，堅守政治巡視定位，深化落實紀檢監察體制改革任務，強化全面從嚴治黨政治責任，並開展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動。當中公報明確指出，要着重抓好金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治。

內媒周四（9日）另引述中央紀委國家監委網站不完全統計，去年金融領域至少有97人被查，與前年的101人被查基本相當。上述被查的97人中，3人為中管幹部，76人為中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部，18人為省管幹部。被查的中管幹部包括國家開發銀行前黨委委員、副行長李吉平，中國農業銀行前黨委委員、副行長樓文龍，中國建設銀行前黨委委員、副行長章更生。