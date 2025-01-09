嘆花墟重建影響巨大　商戶憂生意難做　政府稱有足夠經驗應對

市建局去年宣布展開洗衣街/花墟道發展計劃，今日(9日)繼續聆聽公眾申述，有多名申述人均對市建局欲重建剛完成維修的太子大樓的決定感到不合理，又憂慮長達10年的工程會令花墟沙塵滾滾。市建局代表就稱，當局現時已有足夠重建經驗，市民不應使用過往重建案例而高估花墟重建的影響。

市建局擬重建位於旺角花墟逾60年樓齡、於去年才完成大型維修的太子大樓，當局以其升降機未能接駁大堂樓層及地舖為由重建，惹起街坊不滿。旺角花墟關注組召集人Ada表示，雖然城規會委員在會議上有向市建局提出尖銳問題，但她不滿市建局的回應，認為當局未有認真看待規劃，指他們像背標準答案，缺長遠及整體規劃。旺角花墟業主代表黎先生表示，大樓剛完成大型維修，樓宇狀態良好，為「鬧市難見嘅安樂窩」。有商戶稱，重建工程會污染花墟環境，擔心人流會減少，直指重建對商戶影響十分大，導致附近沙塵滾滾，最終無法經營。

市建局代表稱，當局並非只看單一條件或因素而判斷應否重建，更有考慮規劃利害、樓宇狀況、樓齡等其他因素。就商戶擔憂對工程會對花墟環境造成污染，當局指今時今日對重建有經驗，對噪音、空氣質素把關嚴謹。