手機程式始創人自殺案　前妻涉敲詐勒索本月開庭

內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。蘇享茂家屬及後對翟欣欣提出刑事附帶民事訴訟，內媒周二（7日）從知情人士處獲悉，案件將於本月21日開庭。

蘇享茂的哥哥蘇享龍前年6月於微博發文稱，翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。根據發文所附立案告知書，她涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為前年5月20日。內媒去年3月報道，翟欣欣被抓後認罪認罰，本案涉嫌敲詐的金額巨大，她或將獲刑10年以上。

案情指，蘇享茂2017年9月7日跳樓身亡，遺書稱同年3月與翟欣欣通過婚戀網站認識，6月領證結婚，一個月後卻辦理離婚手續。遺書提到「資金鏈斷裂，我很絕望」，外界認為翟欣欣索要1,000萬元（人民幣，下同，約1,070萬港元）作為離婚賠償是「逼死」蘇享茂的原因之一。北京市朝陽區人民法院前年3月就蘇家提出的民事訴訟一審宣判，裁定翟欣欣退還蘇家現金、汽車共近1,000萬元，並撤銷其海南、北京兩套房產的個人所有權，蘇家同年5月12日確認收到她還款660萬元（約706萬港元）。