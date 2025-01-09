研究揭髖部骨折可誘發心臟病　心臟衰竭患者風險高5倍

髖部骨折除了導致身體受傷，還可能誘發心臟病！有大學研究發現，髖部骨折患者在骨折後60天內，發生重大心血管疾病的風險顯著增加93%；其中有心臟衰竭病史者，在骨折後180天內，心臟病發的風險較健康骨折患者高出5倍，其死亡率及緊急就診率亦較健康骨折患者高出1倍。研究團隊相信，有關研究有助制定個人化治療，減低髖部骨折患者出現併發症及死亡的風險；研究成果已在學術期刊《自然通訊》發表。

香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊利用人工智能(AI)，分析香港和英國超過十萬名髖部骨折患者的電子健康紀錄和數據，發現香港的髖部骨折患者可分為三類，分別為相對健康(66%)、患有代謝相關疾病(21.4%)，以及有心臟衰竭病或心律不正病史(12.6%)。

團隊發現，健康良好的髖部骨折患者患上心臟病的風險較低。而有代謝相關疾病的患者，在髖部骨折後180天內，心臟病發的風險較健康骨折患者高出約2倍。至於有心臟衰竭或心律不正病史的患者，在髖部骨折後180天內，心臟病發的風險約為健康骨折患者的5倍，其死亡率及緊急就診率亦較健康骨折患者高出1倍，且需要更長的住院時間。

此外，團隊又發現，所有髖部骨折患者在骨折後60天內，發生重大心血管疾病的風險顯著增加93%，若病人骨折前已有心臟病或其他合併症，相關風險會進一步增加，但其風險會隨時間推移，在61至180天內逐漸降低。團隊利用英國人群數據進行相同研究，其結論與香港髖部骨折患者的情況一致。

團隊指出，研究證明在治療和護理髖部骨折時，需要特別關注和管理心血管疾病風險，尤其是有心臟衰竭或心律不正問題的患者。醫療團隊需要對高風險患者採取更個人化的管理策略，提供密切的監測和干預措施，並在分配醫療資源時，優先照顧他們的需要。