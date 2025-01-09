弱冷空氣活動頻繁　兩岸周未至下周初轉冷

中國大陸中央氣象台周四（9日）發布中期天氣預報，料未來10日受弱冷空氣活動頻繁影響，全國大部分地區降水偏少，江淮、江南、華南及雲南等地氣溫偏低1℃至3℃。周四日間新一股冷空氣開始南下影響廣東，周五至周六（10至11日）粵北山區溫度或降至零下。台灣下周日至一（12至13日）氣溫或低見5℃。

過去10天，大陸大部地區無降水或降水偏少，預計未來10天大部分地區降水仍偏少；除西南、華南、黑龍江、吉林、湖南等地累計降水2至8毫米，西藏、西南局部地區降水10至25毫米，其餘大部分地區降水量不足2毫米或無降水。周四受冷空氣影響，江漢、江南、貴州、華南、新疆、青藏高原等地將降溫4℃至6℃，局地降溫8℃以上。周四上午8時至周五上午8時，新疆、西藏、青海、川西高原、內蒙古、華北、山東半島、遼東半島、華東沿海等地風力5至6級，陣風7至8級；東部和南部海域風力7至8級，陣風9級，其中台灣海峽部分海域風力可達9級，陣風10級。

台灣氣象專家吳德榮指出，強烈大陸冷氣團周四南下，台灣北部、東半部料有局部驟雨；北台灣氣溫驟降、愈夜愈濕冷，部分平地最低溫降至10℃以下；中南部多雲時晴，氣溫漸降。台灣下周日至一清晨天氣轉晴冷，日間有陽光，氣溫稍微回升，入夜後因強輻射冷卻作用，溫度下降，部分平地將出現5℃左右的低溫。