歌手酒館聚餐後撞死人　老闆娘嘆：生意恐更差

台灣歌手邱軍上月疑醉駕撞死的士司機肇逃2日後才到案，目前遭羈押禁見。由於邱軍到案說明已測無酒精值，目前警方無法確定是否涉犯醉駕，但邱軍女友證稱，案發當晚兩人曾與友人一起在居酒屋用餐，事後邱軍送她回家後才出事。餐酒館老闆娘周四（9日）受訪表示，當天店內錄影畫面已交給警方，唉嘆：「可能會因為他（邱軍）生意更差」。

餐酒館老闆娘向媒體表示，「邱軍當天是第一次來，也不認識他，我們只是開門做生意，跟我們本來沒關係，那是他個人行為。」報道指，邱軍上月27日深夜駕駛行經基隆市信一路時，撞向2名排班的士司機，其中48歲李姓司機傷勢嚴重，搶救6天後不治。事後，警方多次傳訊邱軍未果，直至周二（7日）下午持傳票帶邱軍出席偵查庭，檢察官訊後認為邱軍涉犯肇事逃逸、過失致死罪，向地方法院聲請羈押禁見，深夜10時許裁准。

由於邱軍事隔兩天才至警局到案說明，當時已查無酒測。警方持續追查邱軍當晚行蹤，發現他曾與女友及友人一起在居酒屋用餐，且菜單內有點酒類，而女友並證稱邱軍有喝酒。據了解，警方正在追查邱軍事發前的行蹤，目前確認在案發前曾與女性友人在居酒屋待了一陣子，但是否有飲酒還有待查證，外傳邱的女友指證有喝酒，基檢不予證實。