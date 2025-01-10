東方日報A1：老牌建商債台高築拖糧　工友年關惆悵

年關在即，有78年歷史、曾承建多項政府工務及公營房屋工程的本港老牌承建商保華建業因資金流問題而拖欠員工薪酬，上月（2024年12月份）薪金至今未付，已違反7日內須支薪的勞工例。該集團近日先後向員工兩度發通告，稱「公司嘗試盡最大努力解決現金流問題，亦積極與潛在投資者磋商，以圖暫緩所有債權人的行動，但成效未如理想」，但上月薪金仍可望於日內分批發放。勞工處知悉事件，已要求有關公司按照《僱傭條例》向僱員支付法例及僱傭合約訂明的款項。工會則指，明白保華建業艱難，並透露得悉曾有公司欲接手保華，但因「太多債務，最後都係傾唔掂」。有議員則促該公司向員工支付部分薪酬，「畀班工友過到年！」政府則應成立跨部門應變小組處理餘下問題。

本報向保華建業查詢今次拖糧事件涉及多少員工、分批發放的情況，至截稿時未見回覆。保華財政問題去年中已露端倪，房委會及房協先後轉換大型在建工程的總承建商。保華近日兩度向員工發函，上周四（1月2日）發出第一次通知，指員工公司現時仍與潛在投資者在細節上作最後磋商，12月份的薪資支付將有些微延誤，公司預計有關細節落實後，指相關薪資將於短時間內發放。

5日後，該公司於7日再次向員工發通告，直接表示「我們遺憾通知大家」，指過去一段時間裏，該公司嘗試最大努力解決現金流問題，並與潛在投資者磋商，以圖暫緩所有債權人的行動，但成效未如理想。

再提到12月份薪金支付稍有延誤，但仍可望於日內分批發放。該公司又稱，已積極為受影響員工嘗試尋求新僱主，以提供新的聘用合約。通告再次感謝每一位員工在這段艱難時期的付出。

對於保華建業在2024年結束之月無法按法例支薪，香港建造業總工會理事長周思傑表示，保華建業拖欠工人薪金的期限已經「違例」，但亦得悉部分工友已陸續收到薪金，暫時未聞有工人「話要告嗰間公司（保華建業），都係等緊出糧」。提到通告指，該公司正為受影響員工尋找新僱主提供新的聘用合約。周坦言，曾有公司與保華建業磋商接手問題，但「（保華建業）太多債務，最後都係傾唔掂」。

立法會議員梁文廣亦指，該公司提到與投資者磋商，希望可以繼續有一些穩健的運作，目前最關注是無論該公司的狀況如何，農曆新年將至，該公司應研究「係唔係先畀一啲款項」，讓工人「起碼過到個年先」，他希望該公司不要在農曆新年前出問題，又稱如果保華建業最後要倒閉，相信影響會很大，會牽連到分判商、工友等，還涉及很多工務工程，包括房委會工程或者基建的工程。

他要求保華建業管理層盡快交代，「唔好再話人知我有投資者」，「唔好再估估吓」，政府則應研究是否要盡快啟動一些機制，以處理今次事件，「如果它（保華建業）突然之間要清盤，話唔定係明天」，政府可能要成立跨部門的應變的小組。

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