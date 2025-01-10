子公司頻遭供應分判商入稟追債

屢傳欠債的保華建業，旗下的公司及其關連公司於去年多次被不同公司入稟高等法院追債，分別被追討約100萬元至1,200多萬元不等。保華建業名下的保華建築有限公司更於去年9月被一間供應建築材料的公司入稟作清盤呈請。

早於去年5月，保華建業旗下的保華建造有限公司及保華建築有限公司，分別被4間公司入稟高院，分別追討95萬元至296萬元，合共730多萬元「已提供服務、工作、供應物料」和「合約」款項。同年8月，保華建築有限公司又涉拖欠海底及海洋工程的分判商近590萬元工程費用，被該公司入稟高院追討。一個月後，保華建築又再被鋼鐵供應商分兩案入稟高院，追討逾1,072萬元拖欠的款項。

直至去年10月初，保華建築有限公司及保華建築營造有限公司又分別被一間機電服務公司及一間建築公司入稟高院，指它們分別就港島一項學校工程及東涌一項房屋工程項目欠下款項連利息逾1,256萬元及328萬元。除被追債外，保華建築有限公司更曾於去年9月被一間供應建築材料的債權公司入稟高院作清盤呈請，要求法庭頒令保華建築清盤。