缺乏防護意識　內地長者感染愛滋病佔比增加

內媒周四（9日）報道，近年來內地長者感染愛滋病的佔比呈現持續上升趨勢，長者自願檢測率低，疾病遲發現的情況比較普遍。預計到2035年，老年愛滋病患者接近總愛滋病患者的33%。

報道引用廣東省深圳市疾控中心數據，2023年1至10月，深圳全市報告50歲以上中老年感染愛滋病個案為198宗，其中75.8%為男性，佔新報告個案總數的15.1%，佔比情況呈緩慢、持續上升趨勢。另廣州市珠海區亦有調查發現，當地長者性活動依然活躍，且性行為趨於多元。55.2%的受訪者在過去一年與配偶或固定性伴發生過性行為，其中59.3%從未使用避孕套，沒有使用的原因最主要是價格太貴，佔比達66.7%；其次為本人不願意使用。

廣東省疾病預防控制中心副主任李艷表示，2024年新報告的感染愛滋病個案當中，60歲以上的佔比在20%左右。相較於年輕族群，長者對於愛滋病的防治知識更加缺乏，他們常常會以為年紀大了就安全，不會感染，而且長者正確使用避孕套的意識相對弱。老年族群獲得愛滋病宣導、介入服務的途徑可能較不容易，有需要把愛滋病宣傳和介入服務涵蓋到所有年齡組，包括高年齡組的人群當中。廣州愛滋病專科護士陳艷芳介紹，感染愛滋病的長者常常是離婚、喪偶，他們因為缺乏陪伴，而且有性方面需求，所以會發生一些商業性行為，交易地點多為公園、小旅館等場所。