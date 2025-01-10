扮遊客拍攝海島軍事秘密　境外間諜及助手落網

內媒周五（10日）報道，浙江省國家安全機關近日披露一宗境外間諜企圖竊取中國沿海海島軍事秘密的案件，境外間諜人員和境內助手以遊客身份登島，實際上是針對中國軍事目標區拍攝，二人最終被抓獲並受到法律制裁。

據報道，浙江某海島因建有敏感軍事設施，成為境外間諜情報機關關注的重點目標。浙江省國安機關在工作中獲悉，境外間諜情報機關將派間諜入境登陸該島，於是立即啟動應急工作機制，制定嚴密的取證和抓捕方案。目標對象如期出現在沿海某渡輪碼頭，一名境外間諜人員和一名境內助手乘渡輪前往該島，之後包下了一輛的士，起初是遊覽景點，隨後開始從事違法竊密活動。

國安機關幹警表示，在調研前期已發現幾個針對軍事目標區的最佳拍攝點，也考慮對象可能下車駐足觀看、拍攝，故在附近安排人力埋伏。辦案人員幾次發現該間諜的車輛在島上兜圈行駛，特別是到軍事目標區附近後，放慢車速、搖下車窗，觀察目標一些方位和特徵。辦案人員大量秘密取證後出擊，將該間諜和其助手抓獲，從他們身上搜出4張容量較大的SD卡，專業機構鑑定發現內容除了拍攝當地軍事秘密外，還有其他中國東南沿海地區軍事設施及敏感地區的照片。