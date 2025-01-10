全國「174位王星」被困緬甸聯合求救　盼當局助脫險

內地男演員王星從泰國遭綁架到緬甸詐騙園區，日前獲救出並接到曼谷，其後陸續傳出相似個案，包括兩名妙齡女子受邀赴泰旅遊被帶入緬甸詐騙園區失聯。174名被困在緬甸的中國人的家屬發起聯署，希望當局也協助其家人脫困，相關訊息已上報國家有關部門。

內地微信上近日一個有487人的緬甸被困人員家屬互助群內，群主使用線上文件統計被困者訊息，共有174名家屬填寫。這份文件最後被取名為「全國174位星星被困緬甸聯合求救」，「星星」是演員王星的藝名。內地軟件公司金山辦公周四（9日）在網上關注到有關電詐被困者家屬使用WPS雲文檔建立上述交件的消息，考慮到該類文檔的特殊性，已第一時間將相關訊息上報國家有關部門。該公司同時安排技術人員提供技術保障，重點提示參與文檔編輯人員注意保護個人訊息。

另有親友求助稱，兩名20多歲的女子受邀赴泰被帶入緬甸詐騙園區，其中當事人林美玲的男友李先生透露，兩女上月27日抵達曼谷後被安排連夜前往瀑布所在地，當時感覺很離譜，她們以為是為了節省時間。另一名當事人許好寧的朋友小琦稱，後來才知前往瀑布和緬甸苗瓦迪是一個路線，換車後遭武裝分子挾持。定位顯示，兩女被帶入苗瓦迪大象園區，對方曾提出索要20萬元人民幣（約21萬港元）贖金。