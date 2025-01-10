屯赤連接路工程超支19億元　議員促慎用應急款　政府：會克制

審計報告揭屯門至赤鱲角連接路工程造價超支19億元，立法會政府帳目委員會今日（10日)舉行第二次公開聆訊，議員簡慧敏質疑工程合約缺乏規管，如有合約動用價格調整撥備的餘額，質詢政府訂定工務工程合約時，如何處理應急費用及合約價格調整撥備，直言若政府「使大了」，便從上述撥備中取錢使用並不合適。運輸及物流局局長陳美寶表示，政府會用克制方法先使用應急費用。

地產及建造界議員龍漢標亦指，政府在選用物料上把關不足，報告顯示，路政署在合約展開後才提出意見。

運輸及物流局局長陳美寶解釋，政府會用克制方法先使用應急費用，在不能預見或需要額外開支，才會動用價格調整撥備，因為有關撥備基本上是用於支付因工人和物料價格上漲引致的額外合約開支。她續稱，只有在不能預計的問題，例如配合港珠澳大橋香港口岸填海工程產生的額外開支，以及承建商申索等方面超出預期，應急費用亦不足的情況下，當局才會動用剩餘的價格調整撥備，以支付工程合約未能預見情況引致的額外開支。

另外，議員陸頌雄關注相關工程的工業安全，路政署資料顯示，上述工程合約至去年8月期間，有兩個建築工地各發生過1宗致命意外，另外有173宗非致命意外，但有關承建商涉多次遲交意外報告。陸關注承建商表現會否影響日後投標。政府指，招標時會考慮承建商3年內的表現。