本港已踏入流感季節　160間學校拒安排學生打流感針

截至上周六(4日)監測數據顯示，呼吸道樣本中流感病毒檢測確診的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.36宗入院個案，兩個指標皆超越基線水平值的4.94%及每一萬人0.27宗入院個案，表示香港已進入流感季節。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日(10日)在電台節目表示，在上月初，每星期錄得約4至6宗成人嚴重流感個案，近兩星期分別錄得13及31宗成人嚴重個案，有上升趨勢。

歐家榮說，一般冬季流感季節持續約8至12星期，本港流感季節剛開始，預計病毒活躍程度會在大約1個月達到頂峰，或在高位持續一段時間後回落，今年會否同時出現兩種病毒株，現在仍言之尚早。

他又稱，就流感季節採取額外措施，當局昨日已向全港所有學校發信提醒，絕大部分學校都支持季節性流感疫苗學校外展計劃，但目前仍有160間學校拒絕為學生安排，亦有13間學校早前同意安排但仍未確定接種日子，他呼籲學生的家長應安排子女到其他地方接種疫苗。當局關注6個月至不足兩歲幼童的接種率偏低，由於幼童一旦感染出現併發症風險相對高。